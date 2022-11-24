24 ноября, 18:51Происшествия
Уголовное дело возбудили после стрельбы в Крымске
Фото: телеграм-канал Mash
Уголовное дело возбудили на Кубани после стрельбы с погибшими в Крымске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", – заявили в ведомстве.
На месте происшествия на данный момент работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.
Стрельба в Крымске Краснодарского края произошла вечером 24 ноября. Изначально сообщалось, что местный житель стрелял на улице, однако позже в правоохранительных органах уточнили, что мужчина открыл огонь в помещении медцентра на улице Комарова.
По предварительной версии следствия, стрельба могла произойти из-за результата бракоразводного процесса с участием злоумышленника. Известно, что после инцидента он покончил с собой.
Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани
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