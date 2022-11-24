Уголовное дело возбудили после стрельбы в Крымске

Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело возбудили на Кубани после стрельбы с погибшими в Крымске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", – заявили в ведомстве.

На месте происшествия на данный момент работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.

Стрельба в Крымске Краснодарского края произошла вечером 24 ноября. Изначально сообщалось, что местный житель стрелял на улице, однако позже в правоохранительных органах уточнили, что мужчина открыл огонь в помещении медцентра на улице Комарова.

По предварительной версии следствия, стрельба могла произойти из-за результата бракоразводного процесса с участием злоумышленника. Известно, что после инцидента он покончил с собой.



Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!