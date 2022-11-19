Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой, который произошел в кафе на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Как уточнили Агентству "Москва" в ведомстве, конфликт между посетителями произошел утром 19 ноября. По предварительной информации, пострадавший получил ранение из травматического оружия.

"Мужчине понадобилась медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.

Информированный источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что состояние раненого оценивалось как нетрезвое.

Двух участников конфликта в настоящее время разыскивает полиция, уточнили в ведомстве.

До этого, 25 октября, бывший ученик школы № 6 в Волжском Волгоградской области вошел на территорию учебного заведения, держа при себе нож. Молодой человек угрожал расправой директору образовательного учреждения. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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