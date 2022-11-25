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07:13

Происшествия

Полиция начала проверку из-за стрельбы из окна жилого дома во Владивостоке

Фото: телеграм-канал dpskontrol_125rus

Полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео со стрельбой из окна квартиры многоэтажного жилого дома во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный производит несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Съемка проводилась внутри квартиры.

"А меня потом не посадят? Ты же понимаешь, что там настоящие патроны и снайперский прицел?" – комментировал стрелок происходящее.

В правоохранительных органах сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются личности всех причастных к инциденту.

"По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на севере Москвы. В результате один человек был ранен. Стрелка задержали по горячим следам.

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