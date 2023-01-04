Мужчина устроил стрельбу из травматики в ходе конфликта на западе столицы

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Мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в ходе конфликта на западе Москвы. Инцидент произошел в ночь на среду около заведения общественного питания на улице Неверовского. Об этом сообщает Агентство "Москва" ГУ МВД РФ по городу.

Уточняется, что прибывшие на место полицейские установили, что между неизвестными произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматики.

"В результате несколько мужчин получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел вечером 24 ноября на пересечении проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова. Словесная перепалка водителей переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет.

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