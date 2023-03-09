Местный житель сообщил, что удерживающий ребенка в Нижневартовске может взорвать дом

Фото: телеграм-канал "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

В Нижневартовске мужчина, который ранее в четверг открыл стрельбу с балкона и продолжает удерживать ребенка в квартире, может взорвать дом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местного жителя.

По словам собеседника издания, в настоящее время сотрудники полиции эвакуируют жителей домов 48а, 50а и 50б на Северной улице.

"Полиция ходит по подъездам и эвакуирует людей. Опасность взрыва – якобы стрелок заминировался. <...> Раненых нет, двор оцеплен со всех сторон", – рассказал мужчина.

Он добавил, что, по слухам, стрелок работает в администрации города. Тем не менее сам он со стрелком не знаком.

Утром 9 марта стало известно, что в квартире одного из домов Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживает ребенка и угрожает покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил из балкона в воздух. Сейчас на месте работают экстренные службы. Согласно последним данным, пока никто не пострадал.



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