Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал Baza

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина забаррикадировался в квартире, угрожает покончить с собой и удерживает ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Югре сообщает ТАСС.

"В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает", – указано в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что при попытке вскрыть двери сотрудниками МЧС, мужчина выстрелил из балкона в воздух.

Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы. Сообщается, что жильцы дома эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 17 февраля, двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, ему была оказана медицинская помощь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!