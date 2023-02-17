Женщину в цветочном магазине в центре Москвы удерживали двое мужчин

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудницу цветочного магазина в центре Москве удерживали двое мужчин. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", – говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в главном управлении МВД по Москве, женщина, которую удерживали в заложниках, не получила ранений.

В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Инцидент произошел в магазине на Таганской улице. Сообщалось об одном злоумышленнике. Писали, что он якобы ворвался в магазин с угрозами в адрес персонала и посетителей.



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