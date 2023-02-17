Взявшего заложников в цветочном магазине в центре Москвы задержали

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Полиция задержала мужчину, захватившего в заложники нескольких посетителей цветочного магазина на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, мужчина ворвался в магазин и стал угрожать посетителям и персоналу. К месту происшествия вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя. По предварительной информации, он находится в неадекватном состоянии.

В свою очередь, осведомленный источник рассказал РИА Новости, что мужчина удерживал в заложниках сотрудницу магазина. При себе у него якобы был предмет, похожий на пистолет.

По словам источника, всех посетителей магазина освободили, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Мордовии поместили в психбольницу мужчину, который планировал совершить стрельбу в многолюдном месте. В ходе проведения обысков у 30-летнего мужчины изъяли, в том числе личные дневники с описаниями совершения убийств в местах большого количества людей и самоубийства.



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