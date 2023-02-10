Планировавшего массовый расстрел мужчину поместили в психбольницу в Мордовии

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Жителя Мордовии, который планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей, поместили в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным спецслужб, на своей странице в одной из соцсетей 30-летний мужчина опубликовал материалы колумбайновской (движение "Колумбайн" признано в РФ террористическим, внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций) тематики. После этого у него провели обыски, в ходе которых в квартире мужчины были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах большого количества людей и самоубийства.

"По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Осенью 2022 года ФСБ совместно с МВД выявили 187 участников интернет-сообществ, призывавших к массовым убийствам людей. Все они проживали в 46 российских регионах.

У 30 задержанных в ходе обысков изъяли средства связи с материалами пропагандистского, террористического и экстремистского характера, переписки с украинскими идеологами массовых убийств, холодное оружие, а также фото- и видеозаписи так называемых акций прямого действия.



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