ФСБ выявила в РФ 187 человек, призывавших к массовым убийствам

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Фото: depositphotos/Grigorenko
В ходе операции ФСБ и МВД в 46 российских регионах выявлены 187 участников интернет-сообществ, призывавших к массовым убийствам, сообщает ТАСС.
"В 46 регионах РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств", – отметили в Центре общественных связей ФСБ.
Там добавили, что у 30 задержанных были изъяты средства связи с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств, холодное оружие, а также фото- и видеозаписи так называемых акций прямого действия.
Кроме того, были обнаружены инструкции по проведению таких акций с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на различных социальных объектах.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.
По месту жительства мужчины были обнаружены спецсредства, переданные ему украинской разведкой, а в мобильном телефоне и компьютере – специальная литература по выживанию, снайперской подготовке, разведывательно-диверсионной деятельности, партизанской войне и работе спецслужб.
ФСБ задержала в Калининграде сторонника "Азова", готовившего теракты
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