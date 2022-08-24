Суд в Севастополе вынес приговор стороннику украинского национализма, хранившему СВУ

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Нахимовский суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма, хранившего самодельное взрывное устройство, к шести годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что житель Севастополя 1980 года рождения хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Нахимовский районный суд города Севастополя признал гражданина виновным <...> и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей", – сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала в Краснодаре гражданина РФ – агента Службы безопасности Украины за шпионаж. По данным спецслужбы, россиянином был установлен контакт с представителями СБУ, по заданию которых он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.