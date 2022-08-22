ФСБ задержала в России члена ИГ, готовившего теракт в Индии

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ФСБ задержала в России члена запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, выходец из Центральной Азии хотел совершить самоподрыв. В Индию он планировал попасть через Россию из Турции, где его завербовал один из главарей ИГ в качестве смертника.

Отмечается, что обрабатывали его дистанционно с апреля по июнь с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле. В результате террорист дал присягу на верность амиру ИГ, после чего перед ним поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта.

Ранее ФСБ задержала в Краснодаре гражданина РФ – агента Службы безопасности Украины за шпионаж. По данным спецслужбы, россиянином был установлен контакт с представителями СБУ, по заданию которых он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

