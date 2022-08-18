ФСБ задержала в трех городах РФ членов террористической ячейки исламистов

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ России задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов ячейки запрещенной в РФ исламистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает ТАСС.

Задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии. По данным спецслужб, они финансировали террористическую структуру, действующую в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера на территории России.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", готовивший поджоги административных зданий.

По данным ФСБ РФ, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска.

