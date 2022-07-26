ФСБ задержала в Москве подозреваемого в финансировании террористической организации

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ в Московском регионе задержали выходца из Средней Азии по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ФСБ.
"УФСБ России по Москве и Московской области по подозрению в причастности к финансированию международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" задержан мужчина 1979 года рождения", – говорится в сообщении.
Ведомство установило, что задержанный, получивший в 2017 году российское гражданство, разделял идеи радикального исламизма и перечислял часть своего заработка на Qiwi-кошельки террористов. По данным ФСБ, с июля 2021 по январь 2022 года мужчина сделал по меньшей мере 17 денежных переводов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 700 тысяч рублей. Суд вынес решение об аресте подозреваемого.
Ранее сообщалось, что управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад".
Лидера сообщества осудили на 11 лет. Три из них он будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
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