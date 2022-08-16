ФСБ задержала готовящего поджог на курортах Ставрополья сторонника "Правого сектора"

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Фото: depositphotos/Grigorenko
В Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России организации "Правый сектор", готовившего поджоги административных зданий, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России в Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к участию в деятельности экстремистской националистической организации "Правый сектор" (запрещена на территории РФ)", – сообщили ТАСС в ведомстве.
По данным спецслужбы, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Во время обысков у фигуранта были изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Кроме того, житель дал признательные показания, он арестован.
Уточняется, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, подпункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к теракту").
Ранее двух членов праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесаком), нейтрализовали при попытке подрыва нефтепровода в Волгоградской области. Теракт готовился под контролем спецслужб Украины.
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