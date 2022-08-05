ФСБ предотвратила теракт в КЧР против военных

09:48
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике против военных, сообщает ТАСС.
"В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)", – говорится в сообщении.
При обыске жилища местного жителя правоохранители обнаружили две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая. Кроме того, были выявлены компоненты для изготовления взрывчатки и экстремистская символика.
Отдельно в тайнике были найдены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата и переписка с участниками "Правого сектора". В ФСБ сообщили, что мужчина планировали совершить теракт. Впоследствии он собирался уехать на Украину.
Задержанный признал вину. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.
Ранее теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора", был предотвращен сотрудниками ФСБ в Липецкой области. В настоящий момент подозреваемые в подготовке нападения арестованы.
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