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Происшествия

12:34

Правоохранители пресекли деятельность террористической ячейки в Астраханской области

происшествиярегионы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Деятельность участников террористической ячейки пресечена в Астраханской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по СКФО.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО и ФСБ России установлена причастность четверых местных жителей к финансированию террористической деятельности", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, участники занимались сбором средств для людей, разыскиваемых по уголовным делам экстремистского и террористического характера. Возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), части 1 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

В ходе обысков у задержанных изъяли сверток с наркотическим веществом, две ручные гранаты, а также газовый пистолет, переделанный под боевой.

Во время допросов злоумышленниками были даны признательные показания. В качестве меры пресечения им избрали заключение под стражу.

В ведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад", сообщает РИА Новости.

Лидера сообщества осудили на 11 лет. Три из них он будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

Спецслужбы установили, что житель Приморского края, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации проводил работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирии. Сам он планировал выехать в республику для участия в боевых действиях на стороне террористов.

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