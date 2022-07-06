Иностранный гражданин задержан в Хабаровске за содействие террористической организации

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УФСБ по Хабаровскому краю задержала иностранного гражданина за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.
"Иностранец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", – отметили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что 20-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран задержали в Хабаровске в июне. По данным УФСБ, он занимался финансированием вооруженных формирований запрещенной в России террористической организации.
Ранее сообщалось, что управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад".
Лидера сообщества осудили на 11 лет. Три из них он будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
Спецслужбы установили, что житель Приморского края, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации проводил работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирии. Сам он планировал выехать в республику для участия в боевых действиях на стороне террористов.
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