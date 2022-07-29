В Липецкой области предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора" – ФСБ

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В Липецкой области предотвращен теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в РФ трое граждан Украины – мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 и 1978 годов рождения" – рассказали в ведомстве.

Один из задержанных признался, что они готовились совершить теракт на автостанции "Сокол" по указанию руководства "Правого сектора".

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора", в результате атаки было уничтожено до 200 националистов.

Российским военнослужащим также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.