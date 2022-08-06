В Курской области предотвратили диверсию на местном аэродроме

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе была предотвращена попытка диверсии. Об этом он заявил в персональном телеграм-канале.

"Сегодня была пресечена очередная попытка совершения диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов", – заявил Старовойт.

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Также нет никаких разрушений.

Подробности произошедшего Роман Старовойт не раскрыл. Он также призвал жителей области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и отказаться от использования беспилотников.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Подозреваемые в подготовке атаки были арестованы на два месяца.