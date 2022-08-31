ФСБ уличила студента в Петербурге в попытке выйти на спецслужбы Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Учащийся военной кафедры одного из петербургских вузов предпринял попытку установить контакты с представителями украинских спецслужб Украины, сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины с целью оказания помощи иностранному государству", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным спецслужб, обнаружены сведения о связи студента с представителем СБУ для оказания финансовой помощи одному из украинских добровольческих объединений. Данные действия создают условия для преступления по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Уточняется, что молодому человеку объявлено официальное предостережение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.

По месту жительства мужчины были обнаружены спецсредства, переданные ему украинской разведкой, а в мобильном телефоне и компьютере – специальная литература по выживанию, снайперской подготовке, разведывательно-диверсионной деятельности, партизанской войне и работе спецслужб.

