ФСБ задержала в Курске агента военной разведки Украины

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По месту жительства мужчины были обнаружены спецсредства, переданные ему украинской разведкой, а в мобильном телефоне и компьютере – специальная литература по выживанию, снайперской подготовке, разведывательно-диверсионной деятельности, партизанской войне и работе спецслужб.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), по которой ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), который планировал совершение терактов на объектах Балтийского флота РФ и в аэропорту Храброво.
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