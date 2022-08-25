ФСБ задержала в Калининграде сторонника "Азова", готовившего теракты

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), который планировал совершение терактов на объектах Балтийского флота РФ и в аэропорту Храброво. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво", – говорится в сообщении.

Действия мужчины координировали находящиеся на Украине члены "Азова", что подтверждают обнаруженные переписки. По данным ФСБ, после совершения терактов злоумышленник планировал покинуть территорию РФ. Отмечается, что задержанный дал признательные показания.

Также у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью порядка 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления взрывчатки, символику запрещенной организации и агитационную литературу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к теракту") и части 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.

Накануне Нахимовский суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма, хранившего самодельное взрывное устройство, к шести годам лишения свободы условно. Отмечается, что мужчина 1980 года рождения хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте.