Мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии, задержан – МВД

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Грузинские полицейские задержали мужчину, захватившего заложников в отделении банка в городе Кутаиси, и освободили всех удерживаемых им людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Грузии Кетеван Ковзиашвили.

"Спецоперация завершена. Все заложники (12 человек. – Прим. ред.) освобождены", – заявила она.

20 сентября вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов Банка Грузии в городе Кутаиси. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия.

Как рассказали очевидцы, вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые слышали звук выстрела. При этом одна из свидетельниц заявила, что захватчик требует деньги.

Позднее злоумышленник потребовал крупную сумму денег в видеотрансляции, которую показали в эфире грузинского телевидения. На видео мужчина в униформе военного образца и с маской на лице обращается к правоохранителям. На выполнение своих требований он дал три часа.