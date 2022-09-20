Захватчик заложников в Грузии сделал заявление в прямом эфире

Фото: ТАСС/AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Вооруженный мужчина, который взял заложников в банке в Кутаиси, потребовал крупную сумму денег. Отрывки его видеотрансляции показали на грузинском телеканале "Рустави 2".

На видео мужчина в униформе военного образца и с маской на лице обращается к правоохранителям. Он дал три часа на выполнение своих требований.

Ранее стало известно, что вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия.

Как рассказали очевидцы, вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые слышали звуки выстрела. При этом одна из свидетельниц заявила, что захватчик требует два миллиона валюты.