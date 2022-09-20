МВД Грузии квалифицирует нападение на банк в Кутаиси как теракт

Фото: mtavari.tv

Нападение на филиал Банка Грузии в городе Кутаиси расследуется как террористический акт, заявили в грузинском МВД.

"Расследование в связи с нападением на Банк Грузии началось по факту террористического акта, взятия в заложники с целью терроризма и противоправного приобретения, хранения, ношения боеприпасов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 человек остаются в заложниках. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры для их быстрого и безопасного освобождения. Целью нападения стало получение крупной суммы денег. По данным телеканала "Мтавари архи", захватчик требует 2 миллиона валюты.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. Сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы возле банка.