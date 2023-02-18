Суд арестовал двух фигурантов по делу о захвате заложников в цветочном магазине в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Двух фигурантов по делу о захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы арестовали на два месяца. Такое решение принял Пресненский суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Алексею Горюнову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", – передает РИА Новости сообщение суда.

Ранее стало известно, что суд по данному делу принял решение об аресте Андрея Сафронова до 17 апреля. Мужчина оказался уроженцем Казахской ССР. В рамках расследования происшествия следователи выяснили, что он имел наркотическую и алкогольную зависимости.

Накануне двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Позднее было возбуждено уголовное дело о захвате заложников и посягательстве на жизнь полицейского.



Стали известны новые подробности инцидента с заложницей в центре Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!