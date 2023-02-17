СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ ("Захват заложника"), статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", – пояснили в ведомстве.

По версии следствия, захвативший в заложники находящихся в цветном магазине, в том числе произвел выстрелы из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.

На месте происшествия работают сотрудники СК. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел в магазине на Таганской улице. Сообщалось об одном злоумышленнике. Писали, что он якобы ворвался в магазин с угрозами в адрес персонала и посетителей.

Позже стало известно, что сотрудницу магазина удерживали двое мужчин. В настоящее время они задержаны. В результате ЧП женщина не пострадала.



Сотрудники силовых структур освободили заложников из цветочного магазина в Москве

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