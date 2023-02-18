Суд арестовал захватившего заложницу в цветочном магазине в центре Москвы на два месяца

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресненский суд столицы принял решение об аресте на два месяца Андрея Сафронова, который является одним из двух злоумышленников, захвативших заложницу в цветочном магазине в центре Москвы.

"Избрать в отношении Андрея Сафронова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля", – передает ТАСС сообщение суда.

Мужчина оказался уроженцем Казахской ССР. В рамках расследования происшествия следователи выяснили, что он имел наркотическую и алкогольную зависимости.

Защита сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

Накануне двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Позднее стало известно, что было возбуждено уголовное дело о захвате заложников и посягательстве на жизнь полицейского.



Стало известно о состоянии здоровья полицейского, который был ранен в цветочном магазине

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