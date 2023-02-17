Продавец цветочного магазина в Москве рассказала подробности захвата заложников

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Продавец цветочного магазина в Москве, которую сегодня захватили в заложники двое мужчин, рассказала подробности об инциденте. Слова женщины приводит РЕН ТВ.

Так, она сообщила, что на пистолете мужчины было какое-то подобие чехла. Сперва она подумала, что это не огнестрельное оружие. Она посчитала, что таким образом мужчина хочет запугать ее.

Вместе с напавшим на магазин был еще один парень, как сообщила продавец. У него был синяк под глазом. По словам женщины, как только она смогла выбежать из магазина, она сразу же позвонила в экстренные службы.

Кроме того, по ее словам, ранее злоумышленник уже заходил в этот магазин, причем дважды.

"Девочка, которую он взял в заложники, сказала, что он был пару дней тому назад, покупал цветы, и сегодня днем он был. То есть она, он когда пришел, по-моему, даже сказала: "Вы еще раз пришли". Поэтому я даже как-то не поняла, когда он начал меня за плечо как-то делать, в подсобку идти. Мы не поняли этого", – пояснила она.

Продавец также сообщила о требованиях напавшего. По словам женщины, он кричал о том, что его ребенка убивают, что он болен, и ему нужен "зеленый коридор".

"И когда я ему кричала: "Отпустите мою девочку!", он сказал: "Я вашу девочку не трону. Мне нужна гарантия", – добавила продавец.

О том, что неизвестный взял в заложники посетителей в цветочном магазине на Таганской улице в Москве, стало известно сегодня в десятом часу вечера. Через некоторое время сотрудники полиции задержали злоумышленника, в результате инцидента никто не пострадал.

Позже появилась информация о том, что сотрудницу цветочного магазина удерживали в заложниках двое мужчин.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы по статьям 206 УК РФ ("Захват заложника") и 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Так, по версии следствия, захвативший в заложники находящихся в цветном магазине, в том числе произвел выстрелы из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.

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