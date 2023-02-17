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17 февраля, 22:15

Происшествия

Спецназ задержал взявшего в заложники посетителей цветочного магазина в Москве

Спецназ задержал взявшего в заложники посетителей цветочного магазина в Москве

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Спецназ задержал преступника, который взял в заложники продавца в цветочном магазине. Сейчас с ним разговаривают полицейские.

Охранник успел нажать "тревожную кнопку" после того, как в цветочный ворвался неизвестный. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, на место прибыли сразу несколько нарядов полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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