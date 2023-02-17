17 февраля, 22:15Происшествия
Спецназ задержал взявшего в заложники посетителей цветочного магазина в Москве
Спецназ задержал преступника, который взял в заложники продавца в цветочном магазине. Сейчас с ним разговаривают полицейские.
Охранник успел нажать "тревожную кнопку" после того, как в цветочный ворвался неизвестный. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, на место прибыли сразу несколько нарядов полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.