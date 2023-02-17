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14:59

Мэр Москвы

Собянин: локализация производства московских трамваев составляет уже 90%

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин рассказал об импортозамещении в области производства трамваев для транспортной системы Москвы. Об этом мэр написал в персональном телеграм-канале.

"Москва поддерживает отечественное машиностроение и закупает трамваи только у российских производителей. А они, в свою очередь, переходят на российские материалы", – заявил Собянин.

По словам градоначальника, производство столичных трамваев на 90% локализовано, парк данного общественного транспорта обновлен почти на 100%. Ожидается, что в ближайшие 3 года в Москву поступят 150 вагонов нового поколения, за счет которых парк дополнительно расширят.

Сергей Собянин также выразил уверенность в том, что к концу 2023 года в Москве будут использоваться только трамваи с низким полом, поскольку такой вид общественного транспорта удобен для маломобильных граждан, пожилых людей и пассажиров с детьми.

В начале февраля Сергей Собянин сообщил, что на участке от Комсомольской площади до Бульварного кольца проложат новую трамвайную линию. Новая трасса свяжет уже существующие трамвайные маршруты.

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