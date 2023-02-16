К открытию новых станций БКЛ оптимизировали 12 маршрутов наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве оптимизировали 12 маршрутов наземного транспорта к открытию новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, специалисты Дептранса запустили новый маршрут с604 от метро "Сокольники" через "Электрозаводскую" до "Семеновской". Добавили остановки трамваев 4, 7 и 13 у станции "Сокольники". В связи с открытием БКЛ автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к метро. Кроме того, для жителей создадут удобные межрайонные связки и пересадки.

Благодаря маршрутам москвичам станет проще добираться до соцобъектов, например МФЦ, больниц, учебных заведений и других. Интервалы движения автобусов и электробусов также сократятся, как и время в пути.

В Дептрансе отметили, что это лишь первый этап изменений. Специалисты продолжат анализировать процессы движения и уточнять мнения пассажиров, чтобы обеспечить москвичам необходимый комфорт.

Ранее сообщалось, что недалеко от станции "Воронцовская" БКЛ появились удобные пешеходные маршруты. Мероприятия по второму этапу благоустройства около этой станции выполнены уже на 90%.



МЦД-3 и МЦД-4 запустят осенью 2023 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!