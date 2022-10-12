На станции "Нагатинский Затон" БКЛ завершился монтаж мозаичных панно

Фото: пресс-служба Мосинжпроект

Монтаж главных художественных элементов станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью завершен. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на стене платформенного участка "Нагатинского Затона" полностью смонтирована композиция "Лещ" размером 7,3 на 3,4 метра.

До этого были установлены панно "Карась", "Бычок", "Ротан", "Голавль", "Щука", "Уклейка", "Налим", "Окунь", "Судак", "Плотва" и "Головастик". Изображения рыб создавались в технике мозаичного панно из натурального камня и декоративного материала – смальты.

Также Бочкарев отметил, что на станции "Нагатинский Затон" завершаются архитектурно-отделочные работы, сейчас продолжается монтаж и пусконаладка инженерных систем.

Ранее сообщалось, что в Москве начался второй этап благоустройства территории возле станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро. В ходе второго этапа ожидается обустройство пешеходных маршрутов к станции. Работы, в частности, запланированы на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской.



На станции "Нагатинский затон" заканчивают монтировать мозаичное панно

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