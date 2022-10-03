Бочкарев заявил о завершении монолитных работ на 5 станциях Троицкой линии метро

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по устройству монолитных конструкций станционных комплексов на участке Троицкой линии метро завершены на 90%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что монолитные работы завершаются на пяти ее станциях – "Новаторской", "Университете Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевской" и "Мамыри". Специалисты приступили к их внутренней отделке.

Одновременно строятся вестибюли будущих станций, которые также находятся на высоком уровне готовности.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство провело выездную проверку, чтобы оценить ход строительства четырех станционных комплексов от "Новаторской" до "Тютчевской". В итоге специалисты оценили организацию работ на строительной площадке, соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства объектов метрополитена. По результатам экспертиз, в случае выявления нарушений, инспекторы возьмут их на контроль до полного устранения всех замечаний", – подчеркнул Войстратенко.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проходка тоннелей между всеми станциями участка от "Новаторской" в сторону Коммунарки завершена. Сейчас идут работы по их обустройству.

Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!