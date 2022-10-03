Второй этап благоустройства возле станции "Новаторская" БКЛ начался в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начался второй этап благоустройства территории возле станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в рамках первого этапа специалисты привели в порядок улицу Академика Пилюгина и дворовые территории на улице Новаторов. В ходе второго этапа ожидается обустройство пешеходных маршрутов к станции. Работы, в частности, запланированы на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской.
Бирюков отметил, что рабочие уберут под землю кабельные линии, модернизируют водосточную сеть и приведут в порядок тротуары.
"Общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тысяч квадратных метров. Заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, установим 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро", – сказал заммэра.
В рамках благоустройства возле станции установят свыше 200 энергоэффективных фонарей и 150 уличных торшеров. Переходы планируют оснастить опорами контрастного освещения, что позволит пешеходам быть более заметными на зебре в темное время суток.
Новая зона отдыха появится на пересечении улиц Новаторской и Воронцовские Пруды из-за изменения организации движения. Там благоустроят тротуары, небольшой сквер от дома 90 на Ленинском проспекте до улицы Кравченко. В завершение рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют почти 91 тысячу квадратных метров газонов.
Основные работы планируется завершить в 2023 году.
Ранее сообщалось о завершении работ по благоустройству квартала, площадь которого составляет 15 гектаров. Работники обновили территорию на границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды. Там специалисты привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, где установили горки, качели, карусели и многое другое.
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