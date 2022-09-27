В Москве завершили благоустройство квартала площадью 15 га в Обручевском районе

12:42
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Работы по благоустройству квартала, площадь которого составляет 15 гектаров, в Обручевском районе завершены. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
Работники обновили территорию на границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды. Там специалисты привели в порядок дорожки, обустроили 15 площадок с игровыми комплексами, где установили горки, качели, карусели и многое другое.
На территориях создали 4 зоны с тренажерами под навесами, которые позволят заниматься физической активностью даже в дождливую погоду. Для спокойного отдыха специалисты обустроили места с садовой мебелью. Также установили новые опоры освещения.
Более того, район озеленили. Здесь высадили более 6,5 тысячи самых разных кустарников и деревьев.
Ранее заммэра Москвы Петра Бирюков рассказал, что в столице в текущем году около 70 граффити одобрила межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений. Большая часть этих граффити была ранее размещена на фасадах зданий.
Он также поделился, что в Москве закончили все работы по переводу систем отопления на зимний режим. На данный момент в столице организовали подачу теплоносителя в жилые здания и соцучреждения.
В Москве открылись две уличные фотовыставки
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