Завершено благоустройство площади ДНР в центре Москвы

07:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство площади Донецкой Народной Республики в центральном округе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что площадь располагается между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, работы проводились в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы.
"Таким образом, завершилось обновление целого квартала – от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
В обновленном квартале предусмотрели возможность для установки памятника защитникам Донбасса. На площади расширили пешеходную зону и замостили ее плиткой, а также установили скамейки для отдыха, дополнительные дождеприемные колодцы и 12 современных фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками. Все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства, отметил заммэра.
"Сохранили деревья – взрослые липы, клены и ели, для них сделали красивое обрамление, обустроили газон площадью 2,7 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников", – добавил Бирюков.
Площадь ДНР появилась в столице в июле после переименования территории у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе Москвы. Решение принималось путем голосования жителей города. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.
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