Таблички с новым адресом площадь ЛНР появились у посольства Британии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Табличку с новым адресом площадь Луганской Народной Республики установили у посольства Великобритании в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он напомнил, что решение дать площади новое название приняли москвичи на сайте "Активный гражданин". Инициатива исходила от депутатов МГД.
"Москвичи выбирали из тех локаций, где можно было разместить это название, было несколько предложений. Были варианты у посольства Германии, пространство между посольствами Литвы и Бельгии", – сказал депутат.
Голосование по выбору территории, которая станет площадью ЛНР, проходило в "Активном гражданине". В нем приняли участие 109 603 человека.
Новый адрес посольства Великобритании в столице внесли в соответствующий реестр Москвы 6 июля. Теперь здание дипмиссии находится по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1.
Дипмиссия Соединенного Королевства уже заявила, что не будет пользоваться новым адресом.
В пресс-службе "Почты России" после этого предупредили, что корреспонденция посольства Великобритании будет возвращена отправителю при указании неверного адреса. В компании подчеркнули, что правила оказания услуг почтовой связи четко регламентируют то, в каком виде должны быть указаны адреса на письмах и посылках.
Посольству Великобритании в Москве присвоили новый адрес на площади ЛНР
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