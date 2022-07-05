В Москве появится площадь ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в Москве названия "площадь Луганской Народной Республики", сообщили в пресс-службе мэра.

"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что москвичи выбрали территорию, которой будет присвоено название "площадь Луганской Народной Республики". Голосование, в котором приняли участие 109 603 человека, проходило на портале "Активный гражданин".

Жители города могли выбрать один из трех вариантов, предложенных депутатами Мосгордумы и горожанами, направлявшими обращения в правительство Москвы. Большинство голосов – 56,85% – получил вариант "территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат".

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

