Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" уже более 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики, лидирует вариант у посольства Великобритании, сообщается на сайте проекта.
Ответы распределились следующим образом:
Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором москвичи выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).
В голосовании четыре варианта ответа: вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и вдоль Большого Ржевского переулка в районе примыкания улицы Малой Молчановки. Кроме того, можно проголосовать за вариант: "доверить выбор специалистам".
До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.
Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.
В Москве началось голосование по названию площади или улицы в честь ЛНР
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