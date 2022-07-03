Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" уже более 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики, лидирует вариант у посольства Великобритании, сообщается на сайте проекта.

Ответы распределились следующим образом:



Территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании) – 57%;

Территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) – 10%;

Территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии) – 14%;

Это должны решать специалисты – 18%.

Всего в голосовании на данный момент приняли участие 101 360 человек.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором москвичи выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

В голосовании четыре варианта ответа: вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и вдоль Большого Ржевского переулка в районе примыкания улицы Малой Молчановки. Кроме того, можно проголосовать за вариант: "доверить выбор специалистам".

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

