В "Активном гражданине" стартовало голосование по выбору места для площади ЛНР в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором москвичи выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании четыре варианта ответа. Так, дать название "Площадь Луганской Народной Республики" предлагается территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Еще один вариант – назвать в честь ЛНР территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком", – говорится в материале.

Также название "Площадь Луганской Народной Республики" может получить территория вдоль Большого Ржевского переулка в районе примыкания улицы Малой Молчановки.

Участники голосования, которые решат доверить выбор специалистам, могут выбрать четвертый вариант.

Ранее территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

