Площадь Луганской Народной Республики появится у посольства Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Москвичи выбрали территорию, которой будет присвоено название "площадь Луганской Народной Республики". Голосование, в котором приняли участие 109 603 человека, проходило на портале "Активный гражданин".

Жители города могли выбрать один из трех вариантов, предложенных депутатами Мосгордумы и горожанами, направлявшими обращения в правительство Москвы.

Большинство голосов – 56,85% – получил вариант "территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат".

За территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малой Молчановки проголосовали 13,78% участников. Она находится между посольствами Литвы и Бельгии. 10,64% проголосовали за безымянную территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Это участок вблизи консульства Германии.

18,73% активных граждан посчитали, что решение по выбору места для площади в честь ЛНР должны принимать специалисты.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором москвичи выбрали место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

