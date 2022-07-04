В ГД оценили решение назвать территорию у посольства Британии в Москве в честь ЛНР

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Решение присвоить территории у посольства Великобритании в Москве название "площадь Луганской Народной Республики" говорит о консолидированности российского общества, заявил RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Политик назвал символичным подведение итогов голосования в день, когда глава Минобороны Сергей Шойгу представил Владимиру Путину доклад об освобождении ЛНР. При этом Шхагошев допустил, что название может пропасть с сайта британского посольства, как когда-то с сайта посольства США исчез новый адрес.

"Но самое главное, что эта площадь существует, название есть, а Москва – огромнейший город, где очень много в том числе иностранцев, они будут это видеть", – отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что москвичи выбрали территорию, которой будет присвоено название "площадь Луганской Народной Республики". Голосование, в котором приняли участие 109 603 человека, проходило на портале "Активный гражданин".

Жители города могли выбрать один из трех вариантов, предложенных депутатами Мосгордумы и горожанами, направлявшими обращения в правительство Москвы. Большинство голосов – 56,85% – получил вариант "территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат".

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

