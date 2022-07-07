Письма в британское посольство вернут отправителю при указании неверного адреса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Корреспонденция посольства Великобритании будет возвращена отправителю при указании неверного адреса, сообщили в пресс-службе "Почты России".

В компании подчеркнули, что правила оказания услуг почтовой связи четко регламентируют то, в каком виде должны быть указаны адреса на письмах и посылках.

"Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну", – пояснили в пресс-службе, добавив, что почта доставляет почтовые отправления в соответствии с этими адресами.

В "Почте России" уточнили, что в ситуациях, если адрес указан некорректно, письма и посылки возвращаются отправителю.

"Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса", – заверили в пресс-службе.

Ранее посольство Великобритании в Москве заявило, что не будет пользоваться новым адресом площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Речь идет об адресе 121099, Москва, Смоленская набережная, дом 10, по которому дипмиссия официально располагалась до того, как близлежащую территорию переименовали в площадь Луганской Народной Республики.

Новый адрес посольства Великобритании в столице внесли в соответствующий реестр Москвы 6 июля. Теперь здание дипмиссии находится по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Голосование по выбору территории, которая станет площадью ЛНР, проходило в "Активном гражданине". В нем приняли участие 109 603 человека.

