Новый адрес посольства Великобритании в Москве внесли в городской реестр

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новый адрес посольства Великобритании в столице внесли в соответствующий реестр Москвы, сообщает пресс-служба департамента городского имущества города.

Теперь посольство находится по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

"Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров", – приводятся в сообщении слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

Площадью Луганской Народной Республики назвали территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат.

Голосование за название для территории проходило в "Активном гражданине". В голосовании приняли участие 109 603 человека.

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

