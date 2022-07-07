Посольство Великобритании в Москве отказалось менять адрес

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посольство Великобритании в Москве не будет пользоваться новым адресом площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий дипмиссии.

"Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", – заявили в пресс-службе.

Речь идет об адресе 121099, Москва, Смоленская набережная, дом 10, по которому дипмиссия официально располагалась до того, как близлежащую территорию переименовали в площадь Луганской Народной Республики.

Новый адрес посольства Великобритании в столице внесли в соответствующий реестр Москвы 6 июля. Теперь здание дипмиссии находится по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Голосование по выбору территории, которая станет площадью ЛНР, проходило в "Активном гражданине". В нем приняли участие 109 603 человека.

До этого территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

