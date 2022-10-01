Бочкарев: Открытие всех станций БКЛ разгрузит автомобильные дороги на 10-15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на 10 – 15 процентов разгрузит прилегающие наземные дороги, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Запуск движения по новому кольцу серьезно изменит модель транспортного поведения горожан, а также сократит время, затрачиваемое людьми на дорогу, и повысит комфорт транспортного обслуживания", – подчеркнул представитель мэрии.

По словам Бочкарева, свободнее станет и на Кольцевой и радиальных линиях метро. На БКЛ суммарно появятся более 30 пересадок, в том числе на другие линии, железные дороги и Московские центральные диаметры. Все это позволит сократить время в пути на 20 – 30 минут.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на базе многих станций БКЛ формируются транспортно-пересадочные узлы. Они выполняют логистическую функцию, а также предлагают горожан благоустроенные общественные пространства.

В качестве примера эксперт привел пересадочный узел "Марьина Роща". Здесь будут объединены новая станция Большой кольцевой линии, действующая станция Люблинско-Дмитровской линии, а также будущую станцию МЦД-2 и маршруты наземного транспорта.

В конце сентября заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на БКЛ идет тестирование цифровой системы ориентирования поездов в тоннеле. Система внедряется как на действующих, так и на строящихся участках.

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