На станции "Текстильщики" БКЛ завершили монтаж светового оборудования

07:19
Фото: stroi.mos.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершении монтажа светового оборудования на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро, сообщается на портале мэра и правительства города.
"На платформенном участке смонтированы панели подвесного потолка со светильниками. Свет отражается от второго уровня потолка и падает на платформу через проемы. Такая конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что вызывает ассоциации с названием станции", – заявил Бочкарев.
На данный момент отделка пассажирской зоны "Текстильщиков" завершена на 90 процентов. На платформенном участке архитектурно-отделочные работы практически закончились, продолжаются в северном и южном вестибюлях. Здесь облицовывают пассажирские зоны и наземные павильоны мрамором и композитными панелями.
Кроме того, в вестибюлях установлены по три эскалатора, а также размещены лифты для маломобильных пассажиров. Эскалаторы проходят грузовые испытания.
Ранее стало известно, что на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро начался монтаж эскалаторов в южном вестибюле станции, который примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: