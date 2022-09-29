На станции "Текстильщики" БКЛ завершили монтаж светового оборудования

Фото: stroi.mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершении монтажа светового оборудования на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро, сообщается на портале мэра и правительства города.

"На платформенном участке смонтированы панели подвесного потолка со светильниками. Свет отражается от второго уровня потолка и падает на платформу через проемы. Такая конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что вызывает ассоциации с названием станции", – заявил Бочкарев.

На данный момент отделка пассажирской зоны "Текстильщиков" завершена на 90 процентов. На платформенном участке архитектурно-отделочные работы практически закончились, продолжаются в северном и южном вестибюлях. Здесь облицовывают пассажирские зоны и наземные павильоны мрамором и композитными панелями.

Кроме того, в вестибюлях установлены по три эскалатора, а также размещены лифты для маломобильных пассажиров. Эскалаторы проходят грузовые испытания.

Ранее стало известно, что на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро начался монтаж эскалаторов в южном вестибюле станции, который примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе.

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