Монтаж эскалатора начался на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале монтажа эскалаторов в южном вестибюле станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро.
"Южный вестибюль примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе. Он будет соединен с уровнем платформенного участка тремя эскалаторами длиной 25 метров", – заявил представитель мэрии.
Лестничное полотно навесят на эскалаторы после выверки по высоте и осевым линиям.
Генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков в то же время заявил о полной готовности монолитных конструкций южного вестибюля станции. В пассажирской зоне ведутся отделочные работы, а именно облицовка полов, цоколей колонн и стен наклонного хода.
"Цветовая гамма вестибюля гармонично продолжит тему архитектурного облика платформенного участка – в отделке стен используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием "под медь", – добавил специалист.
По словам Жукова, в северном вестибюле сейчас сооружают перекрытия над платформой. Выход планируется соединить с подземным пешеходным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги для перспективной интеграции с ТПУ.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что на станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Сокольники" завершили архитектурную отделку платформы и второго вестибюля. Оформление станции посвящено труду строителей метрополитена.
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