Монтаж эскалатора начался на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о начале монтажа эскалаторов в южном вестибюле станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро.

"Южный вестибюль примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе. Он будет соединен с уровнем платформенного участка тремя эскалаторами длиной 25 метров", – заявил представитель мэрии.

Лестничное полотно навесят на эскалаторы после выверки по высоте и осевым линиям.

Генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков в то же время заявил о полной готовности монолитных конструкций южного вестибюля станции. В пассажирской зоне ведутся отделочные работы, а именно облицовка полов, цоколей колонн и стен наклонного хода.

"Цветовая гамма вестибюля гармонично продолжит тему архитектурного облика платформенного участка – в отделке стен используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием "под медь", – добавил специалист.

По словам Жукова, в северном вестибюле сейчас сооружают перекрытия над платформой. Выход планируется соединить с подземным пешеходным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги для перспективной интеграции с ТПУ.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что на станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Сокольники" завершили архитектурную отделку платформы и второго вестибюля. Оформление станции посвящено труду строителей метрополитена.